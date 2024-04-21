شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الحدود الشمالية تشرع في تركيب "المقاعد الذكية" بالأماكن العامة في طريف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شرعت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة طريف بتركيب مقاعد ذكية وصديقة للبيئة تعمل بالطاقة الشمسية في عددٍ من الحدائق، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتحسين المشهد الحضري.

وأوضحت بلدية محافظة طريف أن هذه المقاعد الرقمية تسهم في خدمة المجتمع وتلبية احتياجهم كونها مزودة بأحدث التقنيات المتعددة الاستخدام وتضم شاحناً لاسلكياً ومنافذ "USB" وخدمة "WIFI”.

وتسعى لزيادة المقاعد لتشمل جميع الحدائق والأماكن العامة بالمحافظة ، وتوزيعها في المواقع الحيوية.