شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة السعودية الإلكترونية تعلن بدء التقديم على برامج الماجستير للعام الجامعي 1446هـ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن بدء القبول في برامج الماجستير، للعام الجامعي القادم 1446هـ، وذلك ابتداءً من اليوم الأحد، ويستمر حتى 1 مايو 2024م.

وأوضحت الجامعة أن التقديم سيكون إلكترونيًّا في 7 برامج في عدد من فروع الجامعة وهي الماجستير في إدارة الأعمال، الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال، الماجستير في التسويق الرقمي، الماجستير في علوم البيانات، الماجستير في الأمن السيبراني، الماجستير في إدارة الرعاية الصحية، والماجستير التنفيذي لجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى.

ودعت الجامعة الراغبين في التقدم لهذه البرامج إلى زيارة بوابة القبول، للإطلاع على جميع التفاصيل والشروط الخاصة بكل برنامج المعلنة في موقع الجامعة، كما يمكن التقديم من خلال بوابة القبول الإلكترونية للقبول على الرابط التالي: التسجيل عبر البوابة الإلكترونية : https://info.seu.edu.sa .