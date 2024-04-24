السعودية | سفير المملكة لدى تونس يزور جناح الملحقية الثقافية السعودية في “معرض تونس الدولي للكتاب”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر اليوم، جناح الملحقية الثقافية السعودية المشارك في الدورة الـ38 لـ”معرض تونس الدولي للكتاب”.

وتجول السفير الصقر في أروقة الجناح وتعرف على أهم الإصدارات لعدد من الجهات المشاركة أبرزها: وزارة التعليم ومجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، ومكتبة عبدالعزيز العامة، وهيئة التراث وذلك بحضور عدد من المثقفين والأدباء والشعراء من المملكة وتونس.

وأكد في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أهمية هذه المشاركة التي تعكس متانة العلاقات بين المملكة وتونس في جميع المجالات، مشددًا على الدور البارز للكتاب في تنمية الفكر و الانفتاح المعرفي خاصة بعض الإصدارات، التي برزت في هذه الدورة والخاصة بالإبل تزامنًا مع إعلان عام 2024 عام الإبل في المملكة العربية السعودية.

كما حضر السفير الصقر في صالون “حادي العيس” الذي خصص أولى ندواته لليوم للحديث عن التساؤلات المطروحة من قبل عدد من الشاعرات السعوديات وعلاقاتها بالموروث بحضور كل من الشاعرتين سهام العريشي وهيفاء الجبري اللتين ألقيتا قصائد شعرية من دواوينهما.

واستمع للجلسة الثانية من صالون حادي العيس تحت عنوان “الموروث في سرديات الكاتب”، والتي تحدث فيها الكاتب والصحفي عبده خال عن الإبل كأسطورة من خلال التجربة الخاصة، حيث تحدث عن مواقف وطرائف عاشها بنفسه تخص تربية الإبل.

وفي ختام زيارته قدم السفير الصقر شهادات شكر وتكريم للشعراء والأدباء السعوديين تثمينًا لمشاركتهم المثمرة في الفعاليات الفكرية التي نظمتها الملحقية الثقافية في جناحها المشارك في معرض تونس الدولي للكتاب، كما تجول في أروقة المعرض.