شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: بسبب الطقس.. تحويل الدراسة "عن بعد" في جدة ورابغ وخليص غدًا والان نبدء بالتفاصيل

بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع..

تقرر تحويل الدراسة لتكون "عن بُعد"، عبر #منصة_مدرستي غداً الاثنين 20-10-1445هـ في مدارس جدة ورابغ وخليص، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

جعلها الله أمطار خير وبركة.#تعليم_جده pic.twitter.com/euIWQ2bwzM — إدارة تعليم جدة (@MOE_JDH) April 28, 2024

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في محافظة جدة، عن تحويل الدراسة ليوم غدٍ الاثنين لتكون عن بُعد عبر منصة "مدرستي"، وذلك لجميع طلاب مدارس جدة ورابغ وخليص، ومنسوبي ومنسوبات المدارس، ومكاتب التعليم.ويأتي هذا القرار بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة جميع الطلاب ومنسوبي التعليم في ظل الظروف الجوية الاستثنائية التي تشهدها المنطقة. ودعت الإدارة العامة للتعليم جميع الطلاب والمعلمين إلى الالتزام بالدراسة عن بعد عبر منصة "مدرستي"، والاطلاع على التعليمات والضوابط الخاصة بذلك من خلال قنوات التواصل الرسمية للإدارة.