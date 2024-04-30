شكرا لقرائتكم خبر عن الخريجي يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبي عبدالحميد الدبيبة.

وذلك على هامش اجتماع الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، المنعقد بالدوحة.



وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية عبدالعزيز المطر.