شركة القدية للاستثمار تُطلق أكواريبيا – أكبر منتزه مائي في المملكة والمنطقة العربية

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أعلن مجلس إدارة شركة القدية للاستثمار عن إطلاق أحدث إضافة إلى وجهات الترفيه في المملكة، وهو متنزه “أكواريبيا”، والذي يعتبر أول منتزه ترفيهي مائي من نوعه في السعودية وأكبره في المنطقة العربية. يقع المتنزه في قلب مدينة القدية، ومن المتوقع أن يكون وجهة رئيسية للسياح والزوار من جميع أنحاء العالم.
يوفر “أكواريبيا” مجموعة متنوعة من التجارب المائية والألعاب الترفيهية، حيث يحتوي على 22 لعبة مائية تناسب جميع أفراد العائلة. سيتم افتتاح مناطق الجذب الرئيسية في المتنزه للجمهور في وقت قريب، مما يتيح للزوار فرصة الاستمتاع بالتجارب الترفيهية والرياضية الفريدة في قلب مدينة القدية. من المتوقع أن تنتهي أعمال البناء في عام 2025م.
تأتي إطلاق “أكواريبيا” لتلبية الطلب المتزايد على تجارب الترفيه المائي في المملكة، وتعزز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية. يعكس هذا المتنزه التزام شركة القدية للاستثمار بتطوير مشاريع ترفيهية مبتكرة ومتطورة في البلاد، وتوفير فرص عمل وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي.
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