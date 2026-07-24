أخبار من السعودية.. تصريف 7 ملايين م³ من مياه سد وادي قنونا

تهيئة الأراضي لاستقبال مياه الري

الدمام في الجمعة 24 يوليو 2026 05:57 مساءً كتب شريف احمد - أعلن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، والمؤسسة العامة للري، بدء تصريف نحو 7 ملايين متر مكعب من مياه سد وادي قنونا، عبر فتح بوابات السد لمدة 20 يوماً، بهدف تلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه الجوفية في الآبار المجاورة لمجرى الوادي، وذلك بالتنسيق مع إمارة منطقة مكة المكرمة، والمديرية العامة للدفاع المدني، والجهات ذات العلاقة؛ لضمان انسيابية التدفق وسلامة الأرواح والممتلكات.وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس وليد آل دغيس، أن هذه العملية تستهدف ري الأراضي الزراعية على ضفاف الوادي، وتغذية الآبار الجوفية التي تُعد المصدر الأساسي لاستمرارية المزارع في المنطقة، مشيراً إلى أن تدفق المياه المستمر على مدار 20 يوماً يضمن موسماً زراعياً وفير الإنتاج وعالي الجودة.وأضاف أن الوادي يحتضن عدداً من المزارع المنتجة لمحاصيل محلية رئيسية، كالسمسم والذرة الرفيعة والخضروات والفواكه الاستوائية، كالمانجو، لافتاً إلى أن الوادي ينبع من سفوح جبال السروات، مروراً بقرى مركز بني بحير بمحافظة العرضيات، ومركز سبت الجارة بمحافظة القنفذة، وصولاً إلى مصبه في البحر الأحمر.كما يؤدي السد دوراً محورياً في حماية سكان المراكز والقرى المجاورة من أخطار السيول، ويخدم تنموياً وزراعياً مراكز خميس حرب وسبت الجارة وأحد بني زيد، والقرى التابعة لها.وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والابتعاد التام عن مجرى الوادي طيلة فترة التصريف، مؤكدةً على المزارعين عدم إقامة أي عقوم أو عوائق قد تغيّر مسار المياه، وحاثّةً إياهم على تهيئة أراضيهم لاستقبال مياه الري، والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة من الدفاع المدني والجهات الرسمية.