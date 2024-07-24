نائب أمير مكة يتسلم تقرير أعمال "البيئة" خلال موسم حج 1445هـ

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، الذي سلّم سموه تقريرًا عن أعمال الفرع خلال موسم حج 1445هـ.

واستمع سموه لنبذة عن التقرير الذي يحوي إحصاءات أبرزها عدد المذبوحات خلال الموسم التي بلغت أكثر من 220 ألف رأس من الماشية، وواردات لما يزيد عن 2.5 مليون رأس من عدة دول، والكشف على أكثر من 1.3 مليون رأس بمنافذ العاصمة المقدسة، إضافة إلى تنفيذ أكثر من 10 آلاف جولة رقابية.

