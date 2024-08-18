الارشيف / اخبار السعوديه

بطول 524 كم.. تنفيذ حزمة من أعمال الصيانة على طريق الهجرة

واس- الرياض 0 تبليغ

الدمام - شريف احمد - تعمل الهيئة العامة للطرق على صيانة طريق الهجرة الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ويجري تنفيذ هذه الأعمال بطول 524 كم/ مسار، تتضمن كشط وسفلتة أكثر من 84 ألف متر مكعب، مع تركيب أكثر من 21 ألف وحدة عاكس أرضي، وتجديد أكثر من 562 كم/ مسار من دهانات الخطوط الأرضية.
كما تُستخدم مادة تثبيت الصخور لحماية الطريق من الظواهر الطبيعية مثل تساقط الصخور؛ وذلك بهدف ضمان سلامة مستخدمي الطريق حيث بلغت نسبة إنجاز الأعمال 23%.

إستراتيجية قطاع الطرق

يذكر أن هذه الأعمال تسهم في تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية؛ التي تهدف لخفض الوفيات على الطرق لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول 2030.
وتستهدف الإستراتيجية الوصول للمؤشر السادس عالمياً في جودة الطرق، وهو الأمر الذي يسهم في تعزيز تجربة مستخدمي الطريق والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.
