شكرا لقرائتكم خبر عن 43 سم تخترق العمود الفقري.. فريق طبي ينقذ حياة مقيم في المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي متعدد التخصصات من مدينة الملك سلمان الطبية ومستشفى أحد بالمدينة المنورة في إجراء عملية جراحية نادرة ومعقدة لإنقاذ حياة مستفيد من جنسية عربية في العقد الرابع من العمر، تعرض لإصابة بالغة إثر سقوط أثناء تأدية مهام عمله.



وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المصاب وصل إلى طوارئ المستشفى الرئيسي وهو في حالة حرجة، فاقدًا للبصر في عينه اليسرى ويعاني من نزيف حاد وآلام شديدة، نتيجة اختراق جسم حديدي بطول 43 سم وعرض 14 ملم لتجويف العين اليسرى مرورًا بالفك العلوي، وقاع الجمجمة، والفقرة العنقية الأولى، وصولًا إلى قناة الحبل الشوكي والجزء الخلفي من العمود الفقري.





إسعافات عاجلة



وأشار التجمع إلى أن الفرق الطبية بادرت بتقديم الإسعافات الأولية العاجلة، والتنسيق مع فريق الدفاع المدني لقطع جزء من الجسم المعدني لتسهيل الإجراءات الطبية.

وأظهرت الفحوصات والأشعة المقطعية مدى تعقيد الإصابة وخطورة الجسم المعدني الذي اقترب من جذع الدماغ وأجزاء حيوية أخرى.



تم استدعاء فريق طبي مكون من ثمانية تخصصات طبية، بينها جراحة المخ والأعصاب، وجراحة العمود الفقري، وجراحة الوجه والفكين، وطب وجراحة العيون. وبفضل التنسيق الدقيق بين الفرق الطبية، أجريت العملية الجراحية بنجاح، حيث تم إزالة الجسم المعدني تدريجيًا وبحرفية عالية مع الحفاظ على الشرايين الدماغية وجذع الدماغ من أي أضرار.

وأكد التجمع الصحي أن العملية تكللت بالنجاح واستعاد المصاب بصره بشكل كامل، مع تحسن كبير في حالته الصحية بعد استكمال برنامجه العلاجي، معبرًا عن شكره للفريق الطبي الذي أظهر كفاءة استثنائية في التعامل مع هذه الحالة النادرة.