شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني: أمطار رعدية على مناطق المملكة حتى يوم الجمعة المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لهطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة، حتى يوم الجمعة المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل العاصمة المقدسة وبحرة والجموم ورابغ وخليص والكامل والطائف وميسان وأضم والعرضيات والمويه والخرمة ورنية وتربة.

ومتوسطة تشمل جدة والليث والقنفذة.

أمطار على الرياض

وستتأثر منطقة الرياض بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل الرياض العاصمة والدرعية وضرما والمزاحمية وحريملاء والخرج والدلم والحريق وحوطة بني تميم ومرات وعفيف والدوادمي والقويعية وشقراء والغاط والزلفي والمجمعة ورماح والرين وثادق.

وأشارت المديرية إلى أن مناطق المدينة المنورة وتبوك وحائل والقصيم والشرقية والحدود الشمالية والجوف والباحة وعسير ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة.

أمطار رعدية

تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة اليوم الاثنين، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الساحلية الجنوبية من منطقة تبوك.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض ونجران.

كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي عسير والباحة، يمتد تأتيرها إلى الأجزاء الغربية من منطقتي حائل والجوف.

