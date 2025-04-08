شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه للمواطنين من السفارة في اليونان.. إضراب يعطل حركة النقل والمطارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نوهت سفارة المملكة باليونان، المواطنين المتواجدين بالبلاد من إضراب غدًا الأربعاء، والذي سيؤثر على حركة النقل العام والمطارات.

من المتوقع أن تتوقف الحياة في اليونان يوم الأربعاء 9 أبريل، حيث أعلنت أكبر نقابتين عماليتين في البلاد إضرابا على مستوى البلاد لمدة 24 ساعة.





أخبار متعلقة



من المتوقع أن يؤثر الإضراب الذي نظمته نقابة عمال النقل والمواصلات (GSEE ) (التي تمثل القطاع الخاص) ونقابة عمال النقل والمواصلات (ADEDY) (التي تمثل القطاع العام) على مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك مراقبو الحركة الجوية، والبحارة، والمعلمون، وموظفو البلديات. وقد تؤدي المشاركة الواسعة إلى توقف حركة النقل والخدمات العامة، مما قد يتسبب في اضطرابات كبيرة في جميع أنحاء البلاد.

وتطالب النقابات بـ: اتفاقيات عمل جماعية في جميع القطاعات، وزيادة الأجور، وإعادة العمل بالرواتب الثالثة عشرة والرابعة عشرة شهريا، واتخاذ تدابير لمعالجة أزمة السكن وارتفاع تكاليف المعيشة.

