بدء التقديم على برنامج المنح الدراسية للطلبة الدوليين بجامعة طيبة

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة، اليوم الخميس، بدء التقديم على برنامج المنح الدراسية الخارجية للطلبة الدوليين المتميزين من مختلف دول العالم، وذلك للعام الجامعي 1447هـ ضمن برامج "أدرُس في ".
وأوضحت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة أن التقديم يشمل مرحلتي البكالوريوس والماجستير، ويستمر حتى الـ 14 من يونيو المقبل، داعيةً المتقدمين إلى الاطلاع على شروط القبول، وإجراءات التقديم عبر الرابط: studyinsaudi.moe.gov.sa.

برنامج المنح الدراسية للطلبة الدوليين بجامعة طيبة

كان اختتم مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري، بالتعاون مع جامعة طيبة، فعاليات النسخة الثامنة من برنامج ”سفراء الوسطية“.

وجاء تحت شعار ”الوطن حياة2“ لعام 2025م، والتي أقيمت في المدينة المنورة تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، واستمرت على مدى أربعة أيام.

صقل مهارات التواصل

وشهدت البرامج التدريبية المصاحبة للفعاليات مشاركة فاعلة من 89 طالبًا وطالبة يمثلون 23 جامعة سعودية مختلفة.
وهدفت بشكل أساسي إلى صقل مهارات التواصل لدى الطلبة الجامعيين وتزويدهم بالأدوات اللازمة للحوار الفكري البنّاء.
