بايرن ميونخ ينتصر بستة أهداف على لايبزج في افتتاح الدوري الألماني

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بايرن ميونخ يفوز على لايبزج في افتتاحية الدوري الألماني

في مباراة مثيرة جمعت بين فريق بايرن ميونخ وضيفه لايبزج، تمكن الفريق البافاري من تحقيق فوز ساحق بنتيجة 6-0 في افتتاحية الدوري الألماني لكرة القدم.

تقدم بايرن ميونخ في الشوط الأول بثلاثة أهداف سجلها كل من مايكل أوليسي في الدقيقة 27 ولويس دياز في الدقيقة 32، قبل أن يضيف أوليسي الهدف الثالث في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بتقدم باهر للفريق البافاري.

وفي الشوط الثاني، أحرز هاري كين هاتريك بتسجيله ثلاثة أهداف في الدقائق 64 و74 و78، ليضمن فوزا ساحقا لفريق بايرن ميونخ وبداية مثالية في المسابقة.

بهذا الانتصار، يحتل بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني بثلاث نقاط، في انتظار مباريات المراحل القادمة للمنافسة على اللقب الغالي.