شكرا لقرائتكم خبر رحلة تبدأ من المطار.. حقائب "لوّن صيفك" تفتح أبواب التجارب السياحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في مبادرة مبتكرة تدمج بين الإبداع والتفاعل، استقبلت صالات الوصول في مطاري جدة وعسير المسافرين بحقائب ملوّنة ضمن حملة "لوّن صيفك"؛ لتكون أول لمسة ترحيب بالزوار منذ لحظة وصولهم، حيث حملت هذه الحقائب عبارات ترحيبية وأكوادًا رقمية، تُمكِّن الزائر من الاطلاع على أجندة ثرية بالفعاليات والأنشطة السياحية بمجرد مسحها عبر الهاتف الذكي.

وتحوّلت الفكرة إلى تجربة مبتكرة تُعيد تعريف استقبال السياح؛ حيث أتاحت لهم استكشاف باقة واسعة من الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية، إضافةً إلى العروض الموسمية المصاحبة، وتتميّز الحملة بقدرتها على الجمع بين الجمال البصري والوظيفة العملية، لتؤكد أن رحلة السائح في المملكة تبدأ من المطار ولا تنتهي إلا بذكريات متجددة.

وتركّز هذه المبادرة على وجهتين رئيسيتين هما: عسير وجدة؛ حيث تتألق عسير بطبيعتها الجبلية ومناخها المعتدل، فيما تحتفي جدة بواجهة البحر الأحمر وأجوائها البحرية النابضة بالحياة، لتقدم لزوارها مزيجًا من الترفيه والثقافة والتجارب الفريدة.

ويأتي ذلك ضمن برنامج صيف السعودية 2025؛ الذي يحمل شعار "لوّن صيفك"، ليعكس جهود المملكة في تقديم تجارب استثنائية لزوارها، ويؤكد مكانتها كوجهة سياحية عالمية تنبض بالتنوع وتفيض بالمفاجآت، فبهذه الحملة، تجاوز الترحيب حدود الكلمات، ليكون مدخلاً إلى موسم حافل بالألوان والتجارب الفريدة.