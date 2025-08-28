شكرا لقرائتكم خبر كأس السوبر السعودي في الصين.. حين تتلاقى الثقافات على أرض الملعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في مشهد استثنائي جمع بين الرياضة والثقافة، تحول كأس السوبر السعودي في الصين من مجرد حدث كروي إلى جسر حضاري عابر للقارات، يروي حكاية التقاء الشعوب وتقارب العادات والتقاليد.

ولم يكن الحماس مقتصراً على أجواء المباراة، حيث وصل إلى قلوب الجماهير الصينية التي وجدت في المناسبة فرصة للتعرّف على ملامح الثقافة السعودية، فارتفعت الأعلام، وتوشح كثير من الصينيين بالشماغ السعودي، حتى وإن ارتدوه بطرق غير تقليدية، لكن ذلك لم يُنقص من القيمة الرمزية للمشهد؛ فالأهم أن روح الثقافة السعودية قد وصلت إليهم، وأنهم تبنوها بمحبة وفضول صادق.

ولم يقف التفاعل عند حدود المظهر، إذ امتد ليشمل تجربة الطقوس اليومية، حيث انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات لجماهير صينية تتناول القهوة السعودية وتشارك ابتسامتها مع الضيوف السعوديين، لحظات صغيرة، لكنها تحمل دلالات كبرى أن الثقافة حين تُعرض للعالم بصدق واحتفاء، فإنها تلقى صدىً واحتضانًا واسعاً.

الهيئة السعودية للسياحة، التي أشرفت على هذه المبادرة الثقافية المصاحبة للبطولة، قدمت نموذجاً حياً لكيف يمكن للرياضة أن تكون بمثابة بوابة للتبادل الحضاري، فالتجربة كانت رسالة بأن المملكة قادرة على مشاركة هويتها بطرق مبتكرة وعاطفية، تجعل الآخر يقترب أكثر ويكتشف أن خلف الرياضة تقف ثقافة غنية، متجددة، وملهمة.

لقد أثبتت هذه التجربة أن نجاح التبادل الثقافي لا يُقاس بدقة التفاصيل، كيف ارتُدي الشماغ أو كيف قُدمت القهوة، بل هو حب يقاس بالجوهر، ألا وهو أن يصل الشعور ويُترجم الانتماء، وهو ما تحقق بوضوح في الصين، حيث امتزجت ألوان الملاعب بألوان الشماغ، وامتزجت القهوة السعودية برحابة الصدر الآسيوية، لتكتب لحظة فريدة من التلاقي الإنساني.