«بيئة الباحة» تنظم ورشة عمل حول «الإدارة المتكاملة لأشجار الرمان العضوية»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة، بالتعاون مع قطاع الزراعة العضوية، ورشة عمل بعنوان «الإدارة المتكاملة لأشجار الرمان العضوية»، وذلك بحضور عدد من المزارعين والمهتمين بهذا المجال.

وتناولت الورشة أفضل الممارسات الزراعية العضوية في رعاية أشجار الرمان، وأساليب الإدارة المتكاملة لتعزيز الإنتاجية، وتحسين جودة الثمار، والمحافظة على استدامة الموارد الطبيعية، بما يتماشى مع توجهات الوزارة في دعم الزراعة العضوية وتوسيع رقعتها.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس فهد مفتاح الزهراني، أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من البرامج الإرشادية والتوعوية التي تستهدف المزارعين في المنطقة، مشيرا إلى أن زراعة الرمان بالباحة تعد من المحاصيل ذات القيمة الاقتصادية العالية، وتحظى بسمعة مميزة على مستوى المملكة.

وأكد أن الوزارة تسعى من خلال هذه البرامج إلى رفع وعي المزارعين بأهمية الزراعة العضوية، وتشجيعهم على تبني الممارسات الحديثة التي تسهم في تحسين جودة المنتج وزيادة عوائده الاقتصادية، وذلك لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة البيئية.