جلسة في »GSR25« تستعرض دور الذكاء الاصطناعي في عصر الجيل السادس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرضت جلسة حوارية بعنوان «الذكاء الاصطناعي في عصر الجيل السادس»، عقدت ضمن أعمال المعرض المصاحب للندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR25) التي تنظمها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في الرياض، دور الذكاء الاصطناعي في تطوير شبكات الجيل السادس وتعزيز كفاءات التنظيم، من خلال تحليل التحديات المرتبطة بإدارة الطيف الترددي، ومناقشة ورقة تخصصية بالشراكة مع خبراء عالميين وقادة في القطاع.

وناقش المتحدثون أثر الذكاء الاصطناعي في إدارة الطيف الترددي، مؤكدين أهمية إتاحة مساحة أوسع لفهم الأنظمة والسياسات، وضرورة تصحيح الأخطاء السابقة والانطلاق نحو المستقبل برؤية أوضح.

وشبه المشاركون الانتقال إلى الجيل السادس بالنقلة النوعية من التلفاز الأبيض والأسود إلى الملون، مشيرين إلى أن التنقل بين الأجيال السابقة تطلب جهودا كبيرة وتجاوز العديد من العقبات حتى وصل المستخدمون إلى ما هم عليه اليوم، مع تطلع أكبر لما هو قادم.

وشددوا على ضرورة مشاركة الموارد المتعلقة بالطيف الترددي قبل الانتقال إلى المراحل المقبلة، لافتين إلى أن النطاقات السابقة واجهت قيودًا تنظيمية وتقنية لم تسمح بالاستفادة الكاملة منها، كما أبرزوا المملكة بوصفها قاعدة تقنية خصبة للتجارب المستقبلية في مجال الجيل السادس.

وأوضح المتحدثون أن الأثر المتوقع للذكاء الاصطناعي سيشكل عاملا مهما في تطوير الطيف الترددي مستقبلا، من خلال تعزيز المرونة في الأطر التنظيمية، ودعم الاستفادة المثلى من شبكات الجيل السادس وما بعدها.