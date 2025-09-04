شكرا لقرائتكم خبر تأهيل 1,367 مطورا عقاريا عبر مركز «إتمام» خلال النصف الأول من 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مركز خدمات المطورين «إتمام» التابع لوزارة البلديات والإسكان عن تأهيل 1367 مطورا عقاريا خلال النصف الأول من 2025، في خطوة تعكس تنامي الثقة بالمنظومة التنظيمية والمهنية المعتمدة، واتساع قاعدة المستفيدين من خدمات المركز.

وأوضح في تقريره النصفي أن إجمالي الخدمات المنجزة عبر «إتمام» بلغ 1,757 خدمة، فيما تجاوزت المساحة المعتمدة عبر منصة «بلدي» 2.75 مليون م2، بما يسهم في تسريع وتيرة الاعتماد وتوسيع حجم المشروعات العقارية في مختلف مناطق المملكة.

ونفذ المركز خلال الفترة نفسها حزمة من الخدمات النوعية شملت 95 طلبا لاعتماد البنية التحتية بالتنسيق مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، و43 طلبا لاستلام البنية التحتية للمطورين، إضافة إلى إنجاز 48 معاملة تتعلق بالتهميش ورفع التهميش على الصكوك العقارية، وذلك ضمن مسار يواكب جودة الخدمات العدلية والهندسية المقدمة عبر «إتمام».

ويعد مركز إتمام أحد الأذرع التنفيذية الحيوية في القطاع العقاري، إذ يقدم خدمات متكاملة تشمل إصدار الرخص، ومراجعة التصاميم، واعتماد المخططات، وخدمات البيع على الخارطة، والخدمات العدلية والهندسية، إضافة إلى خدمات التأهيل، ضمن نموذج تشغيلي مرن يستهدف إيجاد بيئة عقارية محفزة تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يذكر أنه يمكن لملاك الأراضي البيضاء والمطورين في مختلف مناطق المملكة الاستفادة من خدمات مركز إتمام لتسريع اعتماد المخططات وإصدار التراخيص، بما يسهل عمليات التطوير ويرفع كفاءة الاستثمار في القطاع العقاري.