غرفة أبها تنظم جلسة حوارية بعنوان «الدبلوماسية والإعلام بين التأثير والتكامل»

- بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الغرفة التجارية بأبها جلسة حوارية بعنوان «الدبلوماسية والإعلام بين التأثير والتكامل»، بالتعاون مع فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة عسير، وبمشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين الأسبق لدى لبنان الدكتور علي بن عواض عسيري. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الغرفة التجارية بأبها جلسة حوارية بعنوان «الدبلوماسية والإعلام بين التأثير والتكامل»، بالتعاون مع فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة عسير، وبمشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين الأسبق لدى لبنان الدكتور علي بن عواض عسيري. وتناولت الجلسة معنى الإعلام والدبلوماسية والعلاقة بينهما، وصناعة الرأي العام وصياغة السياسات، والتأثير المتبادل والتعاون لتحقيق المصالح المشتركة، وطرق استخدام الإعلام كأداة للحرب النفسية والحملات المغرضة، إلى جانب مناقشة دور الدبلوماسية والإعلام في نقل تجربة المملكة الرائدة والتطور المدعوم من رؤية المملكة 2030، والإعلام الرقمي وتحدياته وقدرته على تشكيل الرأي العام، وأهمية المصادر الموثوقة، وسبل بناء الصورة الإيجابية للمؤسسات، وكذلك توظيف الدبلوماسية الثقافية والإعلامية في نشر القيم وتعزيز الهوية الوطنية.

