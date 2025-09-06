شكرا لقرائتكم خبر الشؤون الإسلامية بحائل ينفذ أكثر من 44 ألف جولة رقابية على المساجد والجوامع خلال شهر صفر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - السبت - 06 سبتمبر 2025 Sat - 06 Sep 2025 مكة حائل LYQk6g3f0vQnhc90SLuWRRZan8xn4wXtE3HFyzYq pYASeAgmfWtYReeE2WA6uSTG8jXzghvPRYZ8aVBG

A A نفّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل، ممثلًا بإدارة المساجد، سلسلة من الجولات الرقابية على المساجد والجوامع في المنطقة خلال شهر صفر لعام 1447هـ، وبلغ عددها الإجمالي (44,318) جولة نفذها (375) مراقبًا ومراقبة.

وشملت الجولات مساجد وجوامع مدينة حائل والمحافظات والمراكز التابعة لها، بما فيها المصليات النسائية، وتنفيذ (19,735) جولة في مدينة حائل, وفي المحافظات الأخرى، بلغت أعداد الجولات والزيارات، (4,539) زيارة لبقعاء، والغزالة (3,311)، والشملي (2,886)، وسميراء (3,494)، والحائط (1,962)، والسليمي (1,494)، وموقق (1,659)، وجبّة (2,420)، وفيد (905) زيارات، والروضة (375) زيارة.

وتأتي هذه الجولات ضمن الجهود المستمرة للوزارة لضمان جاهزية المساجد والجوامع لاستقبال المصلين، ومتابعة الالتزام بتعليمات الوزارة، وتقديم أفضل الخدمات لهم.

كانت هذه تفاصيل خبر الشؤون الإسلامية بحائل ينفذ أكثر من 44 ألف جولة رقابية على المساجد والجوامع خلال شهر صفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.