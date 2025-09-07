انت الان تتابع الأسبوع في 10 صور: زلزال مدمر يضرب أفغانستان.. وصورة لثلاثة زعماء تثير حنق "ترامب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ياسر نجدي الرئيس الروسي، والزعيم الصيني، والزعيم الكوري الشمالي، ورئيس الوزراء الباكستاني يصلون إلى عرض عسكري في بكين بمناسبة ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية ألكسندر كازاكوف/ أسوشيتد برس انطلاق الألعاب النارية مع أداء فريق الاستعراض الجوي "إير بانديتس" في معرض بوخارست الجوي الدولي في رومانيا أندريا ألكساندرو/ أسوشيتد برس رجلان يحاولان مكافحة النيران التي تلتهم منزلًا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية نواه بيرجر/ أسوشيتد برس صبي من ضحايا زلزال أفغانستان ينتظر بعد تلقي العلاج في عيادة متنقلة أُنشئت داخل مدرسة سيد حسيب/ رويترز متطوعون وأفراد أمن من طالبان ينقلون مصابين بعد زلزال مدمر ضرب أفغانستان، ووصلت حصيلة ضحاياه إلى (2,200) قتيل وكيل كوهسار/ جيتي ضحايا الزلزال في أفغانستان يفترشون الأرض، فيما يستعد رجال الدفاع المدني والسكان المحليون وجنود الجيش لإجلائهم هدايت شاه/ أسوشيتد برس مشهد لانتشال جريح من تحت الأنقاض في حي الرمال بمدينة غزة، إثر هجوم إسرائيلي علي جاد الله/ الأناضول متظاهرون يرفعون أعلام فلسطين أثناء تعطيلهم المرحلة الحادية عشرة من طواف إسبانيا للدراجات الهوائية ميجيل أوسيس/ أسوشيتد برس فلسطينيون يركضون للاحتماء أثناء غارة جوية إسرائيلية على مبنى شاهق في غزة يوسف الزعنون/ أسوشيتد برس أطفال فلسطينيون يبكون من شدة الجوع خلال محاولتهم الحصول على وجبة ساخنة في غزة إياد بابا/ فرانس برس محمد بن مسعود - الدمام - الأسبوع في 10 صور: زلزال مدمر يضرب أفغانستان.. وصورة لثلاثة زعماء تثير حنق "ترامب"

