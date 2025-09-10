شكرا لقرائتكم خبر إطلاق الدورة الثالثة لجائزة مايدة محي الدين ناظر للابتكار ضمن هاكاثون الابتكار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق الدورة الثالثة من جائزة مايدة محي الدين ناظر للابتكار ضمن فعاليات هاكاثون الابتكار في نسخته الثانية، الذي يقام في مدينة جدة خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر 2025، بشراكة استراتيجية مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وبرعاية مؤسسة صالح عبد الله كامل الإنسانية.

ويهدف الحدث إلى ترسيخ ثقافة الابتكار بين طلاب وطالبات البكالوريوس والماجستير في الجامعات السعودية، وتشجيعهم على تقديم أفكار وحلول مبتكرة للتحديات الاجتماعية والتنموية والاقتصادية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

تركز مسارات الهاكاثون على ترسيخ اللغة العربية عبر حلول رقمية مبتكرة، وتحسين جودة الحياة لكبار السن والمكفوفين، وتطوير كفاءة العاملين في قطاعات خدمة ضيوف الرحمن (الحج والعمرة).

وتمثل الجائزة حدثًا محوريًا مهمًا يعكس المكانة التي حققها الهاكاثون خلال فترة وجيزة، ويعزز أثره المجتمعي ويضيف بعدًا استراتيجيًا لمبادراته، فيما تشارك جامعة دار الحكمة كراعٍ أكاديمي بما يعكس دورها الريادي كمنشأة أكاديمية سعودية مرموقة، بينما تتولى شركة وادي مكة للتقنية تنظيم الحدث لما تمتلكه من خبرة في هذا المجال.

وقد أعلنت اللجنة المنظمة عن المواعيد الرئيسة لمشاركة الطلاب والطالبات، حيث تمتد مد دة التسجيل من 2 إلى 25 سبتمبر 2025 (dar-alhekma.dyam.dev​)، يليها الفرز والترشيح حتى 2 أكتوبر، وتقام أعمال الهاكاثون الحضورية في 5 و6 أكتوبر، مع جلسات التوجيه والإرشاد الافتراضية في 7 و8 أكتوبر، وصولًا إلى الحفل الختامي في 9 أكتوبر، ويتضمن الهاكاثون ورش عمل وعرض المشاريع أمام لجنة تحكيم، مع جوائز مالية للفائزين تتجاوز 200 ألف ريال سعودي.

يُذكر أن الجائزة أطلقها الأستاذ عبد الله صالح كامل عام 2023 تكريمًا لوالدته السيدة الفاضلة مايدة محي الدين ناظر، بهدف تحفيز طلاب الجامعات السعودية على الإبداع وتشجيعهم على الابتكار في مسارات تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، وبما يواكب تطلعات رؤية 2030، ومنذ ذلك الحين تُنظم الجائزة سنويًا بالشراكة مع عدد من الشركاء الإستراتيجيين.

وكانت النسخة الأولى من الهاكاثون قد شهدت إقبالًا واسعًا، حيث تقدم 688 طالبًا وطالبة من 15 جامعة سعودية، تأهل منهم 129 ضمن 31 فريقًا، وفازت أربع فرق بالجوائز.