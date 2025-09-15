شكرا لقرائتكم خبر تدشين مجتمع مسارات نفسية لتعزيز الوعي النفسي وجودة الحياة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت مدينة جدة حفلا رسميا لتدشين مجتمع مسارات نفسية، ضمن أندية «هاوي» التابعة لبرنامج جودة الحياة - أحد برامج رؤية السعودية 2030 - وذلك وسط حضور واسع من المختصين في الصحة النفسية، والمهتمين بجودة الحياة، وعدد من الشخصيات الإعلامية.

وفي كلمته خلال الحفل أكد مؤسس المجتمع والرئيس التنفيذي الأخصائي النفسي مشعل القرشي، أن تأسيس مسارات نفسية يأتي امتدادا للمبادرات الوطنية الداعمة للصحة النفسية، ويهدف إلى نشر المفاهيم النفسية الصحيحة بلغة مبسطة، وتمكين الأفراد من التوازن النفسي والمرونة، إضافة إلى تقديم الدعم لطلاب علم النفس والمختصين عبر فرص تدريبية وتطويرية.

وأشار إلى أن المجتمع يستعد لإطلاق 4 مبادرات نوعية تشكل إضافة حقيقية للمشهد النفسي والاجتماعي، إلى جانب إطلاق الملتقى السنوي لمجتمع مسارات نفسية، لتعزيز الحوار حول النفس والمجتمع وجودة الحياة.

وشهد الحفل أيضا الإعلان عن الهيكل التنظيمي الرسمي للمجتمع، والذي يضم نخبة من الكفاءات الوطنية في مجالات التدريب والتطوير، الإعلام، العلاقات، التسويق، الجودة، والتواصل المؤسسي، بما يعكس توجها نحو عمل منظم ومستدام.

واختتم القرشي بالتأكيد على أن المجتمع سيعمل على بناء شراكات استراتيجية مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، إيمانا بأهمية التكامل والتعاون لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز جودة الحياة، معربا عن شكره لشركة مسار للصحة النفسية وعلاج الإدمان على شراكتها ورعايتها الكريمة