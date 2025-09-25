انت الان تتابع تركي آل الشيخ يعلن طرح تذاكر بطولة التنس العالمية Six Kings Slam 2025 في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه GEA))، اليوم (الخميس) عن طرح تذاكر بطولة التنس العالمية "Six Kings Slam 2025" عبر منصةWebook ، استعدادًا لانطلاقة الحدث الرياضي الكبير الذي تستضيفه العاصمة الرياض خلال أيام 15 و16 و18 أكتوبر المقبل في "المملكة أرينا"، ضمن فعاليات موسم الرياض 2025. وتُعد البطولة إحدى أهم الفعاليات ضمن موسم الرياض هذا العام، إذ تجمع ستة من أبرز نجوم التنس في العالم: نوفاك دجوكوفيتش، كارلوس ألكاراز، يانيك سينر، ستيفانوس تسيتسيباس، ألكسندر زفيريف، وتايلور فريتز. وعلى مدار ثلاث ليالٍ استثنائية، سيعيش الجمهور أجواءً حافلة بالإثارة تبدأ بمباريات ربع النهائي في اليوم الأول، مروراً بنصف النهائي، وصولاً إلى اليوم الختامي الذي سيشهد المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. ويترقب عشاق التنس حول العالم هذه النسخة بما تحمله من منافسات قوية، حيث تستضيفها المملكة لتؤكد مكانة الرياض كوجهة رئيسية لاحتضان أكبر الأحداث والفعاليات الدولية، ويمكن حجز التذاكر من خلال الرابط التالي: https://webook.com/en/events/six-kings-slam-tennis-rs26-tickets-182736

