وفد المملكة يشارك في قمة هونج كونج للتنمية الشبابية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رأس وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع أحمد بن صالح الماجد وفد المملكة المشارك في قمة التنمية الشبابية، التي عقدت في هونج كونج بتاريخ 27 سبتمبر 2025م، بمشاركة وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى من مختلف دول العالم.

وأكد الماجد في كلمته على الدور الحيوي للشباب في تحقيق التطلعات الوطنية، مستعرضا أبرز إنجازات المملكة في هذا المجال، من خلال استراتيجية التنمية الشبابية التي شارك في صياغة أولوياتها أكثر من 11 ألف شاب وفتاة من مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إطلاق كتاب «علم الشباب» بصفته مرجعا علميا عالميا تتم ترجمته لعدة لغات.

وعلى هامش القمة، بحث الماجد خلال لقائه وزيرة الشباب في هونج كونج أليس ماك، سبل التعاون المشترك، وتبادل الخبرات في مجال التنمية الشبابية، بما يعزز مشاركة الشباب في المجتمع وصناعة القرار، ويسهم في تحقيق الريادة عالميا في تمكين الإنسان والمجتمع.