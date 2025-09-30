شكرا لقرائتكم خبر انطلاق بطولة التحدي التكتيكية الثانية للقطاعات الأمنية 2025 بمنطقة عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، أطلقت المديرية العامة لحرس الحدود، بطولة التحدي التكتيكية الثانية للقطاعات الأمنية 2025، التي ينظمها الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي بالتعاون مع حرس الحدود، وذلك بمركز تدريب حرس الحدود بمنطقة عسير، بمشاركة قطاعات وزارة الداخلية. وتستمر منافسات البطولة حتى يوم الخميس الثاني من أكتوبر، وتشمل مسابقات التحمل، والمهام الميدانية الهجومية والتكتيكية، التي تهدف إلى تعزيز مستوى الجاهزية البدنية والمهارية، وتنمية القدرات العملياتية، ورفع مستوى الكفاءة لدى المشاركين، بما يعكس روح التنافس بين القطاعات الأمنية.

