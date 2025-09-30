شكرا لقرائتكم خبر اليوم العالمي للقلب.. منصة توعوية تثقيفية بأمراض القلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يمثل اليوم العالمي للقلب، الذي تحتفي به دول العالم ومن ضمنها المملكة في 29 سبتمبر من كل عام، منصة توعوية تثقيفية بأمراض القلب والأوعية الدموية وعوامل الخطر المرتبطة بها، وتشجيع الأفراد والمجتمعات على تبني أساليب حياة صحية للحفاظ على صحة القلب وتقليل مخاطر الوفاة من هذه الأمراض التي تعد السبب الرئيس للوفاة على مستوى العالم.

ويمكن الوقاية من معظم أمراض القلب والأوعية الدموية، بالسيطرة على عوامل الخطر السلوكية مثل النظام الغذائي غير الصحي، والسمنة، والخمول البدني، والتدخين، والعمل على تحفيز الأفراد على اتخاذ خطوات وقائية مثل اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة، وتجنب التدخين، مع تبني السلوكيات الإيجابية التي تسهم في تحسين صحة القلب.

وأوصى هذا اليوم، بتناول الأطعمة الغنية بالخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، فيما يساعد الإقلاع عن التدخين بشكل كبير في الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب، مع الحرص على التحكم في ضغط الدم والكوليسترول، بإجراء الفحوصات اللازمة والمتابعة مع الطبيب.

ويؤكد هذا اليوم على السعي لخفض معدل انتشار ارتفاع ضغط الدم على المستوى العالم، فقد أثرت وزارة الصحة من جهتها جوانب التوعية والتثقيف بخطورة أمراض القلب وبث النصائح الطبية والإرشادات المتعلقة بكيفية التعامل مع أمراض القلب ومسبباتها وطرق الوقاية منها ومن ضمنها ضرورة ممارسة الرياضة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يوميا، كونها تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بإذن الله، إلى جانب التنسيق مع القطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية الأهلية والحكومية على نشر ثقافة الوقاية من أمراض القلب وخفض انتشارها بين المجتمع.

وتشهد أمراض القلب حول العالم اهتمام الكثير من الباحثين والمتخصصين في المجال الطبي والنفسي والإنساني الذين يعدون ارتفاع نسبة الدهون في الدم «الكوليسترول» أحد أهم أسباب الإصابة بأمراض القلب، مؤكدين أهمية الحرص على أخذ الأدوية بانتظام وتجنب تناول الوجبات السريعة الغنية بالدهون المشبعة، والتقليل من استهلاك اللحوم والمخبوزات، والحد من السكريات والاعتماد على نظام صحي متوازن، والابتعاد عن التوتر النفسي والعصبي، وتجنب التدخين تماما، والإقلال من شرب القهوة، والمداومة على زيارة الطبيب المختص بأمراض القلب بصورة دورية.