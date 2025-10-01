شكرا لقرائتكم خبر نائب وزير الثقافة: الثقافة تلعب دورا مهما في خطط التحول الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل «مؤتمر الاستثمار الثقافي» أعماله من خلال الجلسة الحوارية «تخطي الحدود وتشكيل الاقتصاد الثقافي العالمي»، التي أقيمت بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، بمشاركة نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، ورئيسة مجلس أمناء مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث الشيخة مي آل خليفة، إلى جانب الأمين العام السابق المفوض الاتحادي الألماني للثقافة والإعلام الدكتور أندرياس غورغن، فيما أدار الجلسة رئيس تحرير صحيفة عرب نيوز فيصل عباس.

استهل الجلسة نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز بكلمة أكد فيها أن الثقافة تلعب دورا مهما في تنويع مصادر الدخل، وفي خطط التحول الوطني من خلال تحقيق رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى الاعتماد على التعليم والابتكار، في تشكيل الاستثمار الثقافي الجديد، لافتا إلى الإعلان عن إطلاق أول جامعة للفنون بالرياض، مع وجود أكثر من 28 ألف طالب يتلقون تعليمهم في مختلف الفنون.

فيما استعرضت الشيخة مي آل خليفة أبرز ملامح التجربة البحرينية في الاستثمار الثقافي من خلال تسليط الضوء على مشروع طريق اللؤلؤ الذي نجح في تحقيق العائد الاقتصادي، بالإضافة إلى إبراز الهوية المحلية بعد إنشاء بنية تحتية ثقافية مستدامة في أحد أهم المواقع الأثرية بالعاصمة المنامة؛ الأمر الذي أسهم في نيل العديد من الجوائز والإشادات العالمية.

من جهته أكد الدكتور أندرياس غورغن أن الثقافة هي تعلم مشترك بين كل الأطراف، مشيرا إلى استثمار ألمانيا نحو 22.3 مليار يورو في القطاع الثقافي الذي يضم أكثر من 7000 متحف، و1200 قاعة سنيما، ومشددا على أهمية تعزيز التبادل الثقافي بين مختلف دول العالم.

يذكر أن مؤتمر الاستثمار الثقافي، الذي تنظمه وزارة الثقافة تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة (29 - 30 سبتمبر) يأتي في ظل النمو المتصاعد للقطاع الثقافي السعودي، وما يشهده من مقومات واعدة تعزز بناء صناعة ثقافية مستدامة، وتفتح آفاقا أوسع للاستثمار والإبداع.