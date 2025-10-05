شكرا لقرائتكم خبر إقبال جماهيري واسع على معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواصل معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 فعالياته في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم (شمال الرياض)، وسط حضور جماهيري غفير من مختلف شرائح المجتمع.

وتشهد أجنحة المعرض إقبالًا واسعًا من الزوار الذين توافدوا للاستمتاع بفعالياته المتنوعة، فيما استحوذت المناطق المستحدثة هذا العام على اهتمام خاص، من أبرزها منطقة الصقور المنغولية التي تعرّف الحضور على سلالات مميزة، ومتحف السلوقي، و”قرية صقّار المستقبل” المخصصة للأطفال، وتجربة سيارات الكارتينغ، إلى جانب أكثر من 23 فعالية مصاحبة.

كما تتضمن الفعاليات عروضًا فلكلورية تجسِّد أصالة الموروث الشعبي، وعروض الفروسية التي تمزج بين مهارات الفرسان وحركة الصقور في عرض مسرحي مشترك، فضلًا عن سباق الملواح الممتد على مدار ستة أيام، الذي يتصدر فعاليات المعرض بمشاركة واسعة من الصقّارين، وبجوائز تبلغ 600 ألف ريال تعزز روح المنافسة والإبداع.

وتشهد ورش العمل والجلسات الحوارية حضورًا لافتًا من المهتمين والمختصين، حيث تناقش موضوعات متعددة حول تجارب الصقّارين وتجارة الصقور وأبعادها التراثية والثقافية، فيما تتيح الورش الحرفية للزوار فرصة التعرف على مهارات يدوية وفنون إبداعية متنوعة.

ويجسّد المعرض مكانته وجهة عالمية للصقارة والصيد، تعزز الحفاظ على الموروث الوطني وتفتح آفاقًا استثمارية واعدة في مجالات الثقافة والترفيه والسياحة، وسط إشادة واسعة من الزوار بجودة التنظيم وتكامل الخدمات.