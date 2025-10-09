شكرا لقرائتكم خبر بيع 4 صقور بـ (652) ألف ريال في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بيع اليوم، أربعة صقور (ثلاثة من منغوليا وواحد طرح محلي) بـ (652) ألف ريال في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، وسط منافسة قوية بين المزايدين، وتفاعل كبير من الحاضرين.

وكانت البداية مع مزاد الصقور المنغولية من خلال حر قرناس تم بيعه بمبلغ (200) ألف ريال، ثم عرض الصقر الثاني حر فرخ وتم بيعه بمبلغ (90) ألف ريال، ثم عرض الصقر المنغولي الثالث حر قرناس، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ (70) ألف ريال، قبل أن يتم بيعه بمبلغ (201) ألف ريال.

واختتمت الليلة مع الطرح المحلي في مزاد نادي الصقور السعودي، شاهين فرخ طرح الدبدبة للطواريح محمد بن مهدي المهان, وفيصل وعبدالعزيز مسفر المهان، واستهلت المزايدة عليه بمبلغ (30) ألف ريال وتم بيعه بمبلغ (161) ألف ريال.

ويخصص معرض الصقور والصيد السعودي الدولي منطقةً للصقور المنغولية، للمرة الأولى في تاريخه، وهي الصقور التي تحظى بمكانةٍ مرموقةٍ لدى الصقارين في المملكة والمنطقة، لما تمتاز به من جودةٍ عالية.