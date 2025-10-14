شكرا لقرائتكم خبر هيئة التأمين تستضيف معسكر أكاديمية لويدز في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استضافت هيئة التأمين معسكر لويدز التدريبي الذي أقيم في مدينة الرياض أمس 13 أكتوبر 2025م بحضور رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، الأستاذ عبدالعزيز بن حسن البوق، وسفير بريطانيا لدى المملكة السيد ستيفن هيتشن، والرئيس التنفيذي لهيئة التأمين المهندس ناجي الفيصل التميمي، والرؤساء التنفيذيين لشركات قطاع التأمين بالإضافة إلى وفد رفيع المستوى من أكاديمية لويدز.

أقيم المعسكر التدريبي بالشراكة مع أكاديمية لويدز، وبمشاركة أكثر من 95 متخصصا من شركات التأمين، حيث تناول البرنامج التدريبي للمعسكر سلسلة من الجلسات المتخصصة للتعريف بدور الاكتتاب التأميني والوساطة، وأساليب إدارة المطالبات والتقاضي، إلى جانب التعمق في تخصصات نوعية مثل التأمين البحري والطاقة والحوادث والبناء، بالإضافة إلى استعراض سوق لويدز العالمي وآليات عمله، والذي يعد من الأسواق العريقة في عالم التأمين حيث يمتد عمرها لأكثر من 300 عام، كما أتاح المعسكر منصة للتفاعل المباشر مع خبراء دوليين وتبادل التجارب العملية العالمية.

وصرح الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين أن معسكر لويدز التدريبي يأتي ضمن المبادرات التي ترعاها الهيئة للارتقاء بالمستوى المهني للكفاءات الوطنية وربطها بالخبرات العالمية، وتهيئتها للتعامل مع متغيرات سوق التأمين المتسارع، لافتا الانتباه إلى ارتفاع معدلات التوطين في قطاع التأمين السعودي، حيث بلغ 85% من إجمالي القوى العاملة للقطاع في 2024.