شكرا لقرائتكم خبر وزير الصناعة يبحث تعزيز التعاون التعديني مع »SEG» و»TDS» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وخلال اجتماعه بقادة جمعية SEG، بحث الخريف فرص تطوير التعاون المشترك بين الجانبين في مجال أبحاث الاستكشاف التعديني، وأحدث الممارسات العالمية لتطبيقات المسح الجيوفيزيائي، كما ناقش الاجتماع برامج تطوير الكوادر البشرية في مجال المسح الجيولوجي، والخطط المستقبلية لمؤتمر GEOMIN.
وبحث الوزير في اجتماعه مع مسؤولي شركة حلول التقنية TDS، سبل تعزيز التعاون في مجال تقنيات التعدين المتقدمة، كما استعرض الاجتماع أبرز الحلول الذكية المبتكرة لرفع كفاءة قطاع التعدين وتعزيز استدامته.
وعقد الاجتماعان بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني، وعدد من قيادات منظومة التعدين في المملكة.
يشار إلى أن أعمال النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض GEOMIN 2025، انطلقت في جدة، بمشاركة نخبة من الخبراء الجيولوجيين والباحثين، إذ يمثل المؤتمر منصة عالمية لتعزيز الحوار حول مستقبل استكشاف المعادن، وأحدث الأبحاث والابتكارات والتقنيات المتقدمة في هذا المجال.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصناعة يبحث تعزيز التعاون التعديني مع »SEG» و»TDS» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.