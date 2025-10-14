شكرا لقرائتكم خبر وزير الصناعة يبحث تعزيز التعاون التعديني مع »SEG» و»TDS» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، اجتماعين مع قادة جمعية المستكشفين الجيوفيزيائيين الدولية SEG، ومسؤولي شركة حلول التقنية TDS، ناقشا تعزيز التعاون التعديني، والفرص المشتركة لتمكين البحث والابتكار والتقنيات المتقدمة في قطاع التعدين، وذلك على هامش النسخة الأولى من مؤتمر «GEOMIN 2025» بجدة.

وخلال اجتماعه بقادة جمعية SEG، بحث الخريف فرص تطوير التعاون المشترك بين الجانبين في مجال أبحاث الاستكشاف التعديني، وأحدث الممارسات العالمية لتطبيقات المسح الجيوفيزيائي، كما ناقش الاجتماع برامج تطوير الكوادر البشرية في مجال المسح الجيولوجي، والخطط المستقبلية لمؤتمر GEOMIN.

وبحث الوزير في اجتماعه مع مسؤولي شركة حلول التقنية TDS، سبل تعزيز التعاون في مجال تقنيات التعدين المتقدمة، كما استعرض الاجتماع أبرز الحلول الذكية المبتكرة لرفع كفاءة قطاع التعدين وتعزيز استدامته.

وعقد الاجتماعان بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني، وعدد من قيادات منظومة التعدين في المملكة.

يشار إلى أن أعمال النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض GEOMIN 2025، انطلقت في جدة، بمشاركة نخبة من الخبراء الجيولوجيين والباحثين، إذ يمثل المؤتمر منصة عالمية لتعزيز الحوار حول مستقبل استكشاف المعادن، وأحدث الأبحاث والابتكارات والتقنيات المتقدمة في هذا المجال.