إقبال كبير على ممارسة الرياضة في “ممشى العمران” مع تحسن الأجواء

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في مثل هذه الأيام، تعود الأجواء إلى الاعتدال ويشهد ممشى مدينة العمران بالأحساء إقبالا كبيرًا من عشاق الرياضة. تتزايد أعداد مرتادي الممشى من مختلف الأعمار، خاصة في الفترة المسائية، حيث يُعتبر المشي والجري خيارًا مثاليًا للباحثين عن أجواء صحية تحت أشعة الشمس.

ممشى العمران يُعد واحدًا من أبرز الوجهات المفضلة لممارسة رياضة المشي، حيث يتميز بوجود حدائق عامة ومناطق للألعاب المتنوعة، مما يجعله جذبًا للعائلات وعشاق الأنشطة الخارجية.

ويشدد مرتادو الممشى على أهمية ممارسة الرياضة في هذه الأجواء المعتدلة، لتحسين الصحة العامة والاستمتاع بوقت ممتع مع الأهل والأصدقاء. تعتبر هذه الفترة فرصة مثالية للاستمتاع بالهواء النقي وجمال الطبيعة في منتزه الأحساء الوطني والمناطق المحيطة به.

إن ممارسة الرياضة في الهواء الطلق تعزز الصحة والعافية، وتساهم في تعزيز الروح المعنوية والاسترخاء. بادر بزيارة ممشى العمران واستمتع بتجربة فريدة وممتعة تحت أشعة الشمس المشرقة.