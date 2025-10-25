شكرا لقرائتكم خبر تدشين جمعية «أفق السينما» في منتدى الأفلام السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد منتدى الأفلام السعودي تدشين جمعية «أفق السينما»، التي انطلقت رحلتها الأولى من «نادي بلاي باك»، الحاصل على المركز الأول بين أندية الهواة على مستوى المملكة، بعد أن نجح في إنتاج 11 فيلما قصيرا خلال عام ونصف. وتهدف الجمعية إلى تقديم دورات تدريبية متخصصة تمتد من كتابة السيناريو إلى إنتاج الأفلام، إضافة إلى عرض تلك الأعمال في مهرجان الأفلام السعودي، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي للأفلام القصيرة والطويلة. كما تسعى الجمعية إلى إنشاء بيئة سينمائية متكاملة في منطقة تبوك، تعزز حضور صناعة السينما الوطنية، وتدعم المواهب السعودية الواعدة في هذا المجال.

