بالفيديو.. الشيخ الصقير : يجوز للمرأة التي تكلفت مالياً في وضع المكياج أن تجمع بين المغرب والعشاء

موقع الخليج 365: كشف عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سامي الصقير، عن حكم جمع صلاتي المغرب والعشاء للمرأة التي تكلفت مالياً في وضع المكياج خلال مناسبات الزواج.

وقال الصقير خلال محاضرة في جامع الراجحي بالرياض :"السؤال يتكرر وهو أن بعض النساء ربما تكلفت في الجمال والزينة مبالغ طائلة، وتقول أنا لو توضأت المغرب لا أستطيع أن أبقي على الوضوء إلى العشاء".

وأضاف :"النبي وضع لنا قاعدة في هذا الباب حيث جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، قيل لابن عباس وهو راوي الحديث ماذا أراد النبي بذلك، فقال أن النبي أراد ألا يحرج أمته".

متى كان في ترك الجمع حرج ومشقة فإن الجمع يكون مشروعاً، فلو قدر للمرأة التي وضعت هذه الزينة أنها توضأت ووضعت الزينة ثم أحدثت ثم قولنا لها تزيني مرة أخرى سوف يكون عليها كلفة مالية، فلا حرج في هذا الحال أن تجمع بين الصلوات للحاجة، بشرط ألا يتكرر هذا منها في فترة قصيرة".