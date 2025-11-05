تدريبات التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب مستمرة في الغابون

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تنفيذ تدريبات استراتيجية لمكافحة الإرهاب في ليبرفيل

بحضور اللواء الطيار الركن عبدالله بن حامد القرشي، يواصل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب تنفيذ أعمال المبادرة الإستراتيجية في المجال العسكري “كفاءة” في العاصمة الغابونية ليبرفيل. وتشهد هذه المبادرة زخمًا تدريبيًا ميدانيًا يشمل تدريبات تكتيكية ورمايات بالذخيرة الحية لقوات العمليات الخاصة، ضمن المرحلة الثانية من برنامج التدريب العسكري.

تعزيز قدرات الوحدات الخاصة في مكافحة التهديدات الإرهابية

مقالات ذات صلة

في هذه المرحلة، يتم التركيز على تعزيز قدرات الوحدات الخاصة في مواجهة التهديدات الإرهابية من خلال تطبيقات عملية تحاكي الواقع القتالي، مثل الاقتحام والتحرك في المناطق المختلفة والتعامل مع الكمائن والرهائن، بالإضافة إلى الرماية بالذخيرة الحية على أهداف متحركة وثابتة في بيئة ميدانية تهدف لرفع الجاهزية وتطوير مهارات القيادة الميدانية.

التكامل العسكري في محاربة الإرهاب

أكد اللواء القرشي أن استمرار هذه التدريبات يجسد رؤية التحالف الإسلامي في بناء القدرات الميدانية للدول الأعضاء وتعزيز جاهزيتها العملياتية، مشيرًا إلى أن الأداء المتميز الذي أظهره المتدربون يعكس أثر التعاون الوثيق بين التحالف ووزارة الدفاع الغابونية، وأن المبادرة باتت تمثل نموذجًا عمليًا للتكامل العسكري في محاربة الإرهاب.

المبادرة “كفاءة” لمكافحة الإرهاب

تُعدّ مبادرة “كفاءة” واحدة من المبادرات الإستراتيجية الخمس عشرة التي أطلقها التحالف الإسلامي، وتهدف إلى نقل الخبرات وتبادل المعارف وبناء منظومة تدريبية ذات منهجية موحدة تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.