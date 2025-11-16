شكرا لقرائتكم خبر بيع صقرين بـ200 ألف ريال في الليلة الـ26 لمزاد نادي الصقور السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقيمت مساء السبت، الليلة الـ26 من مزاد نادي الصقور السعودي 2025، الذي ينظمه النادي في مقره بملهم شمال مدينة الرياض، ويتزامن مع موسم الطرح السنوي في المملكة الممتد من الأول من أكتوبر حتى 30 نوفمبر الحالي.

وشهدت الليلة، بيع صقرين بمبلغ 200 ألف ريال، وكانت البداية مع شاهين فرخ، طرح بدر السلجة، للطواريح عبدالله حمادي الصبحي وعبدالرحمن وخالد محيسن الصبحي، وبيع بمبلغ 64 ألف ريال، بعدها عرض الصقر الثاني شاهين فرخ، طرح الحنو، للطاروح غازي عبدالرحيم البلوي، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 60 ألف ريال، قبل أن يباع بمبلغ 136 ألف ريال.

ويقتصر مزاد نادي الصقور السعودي على صقور فرخ الشاهين البحري المهاجر، مع الالتزام بعدم إقامة مزاد للشاهين القرناس والصقر الحر حفاظا على استدامتهما.

ويقدم النادي حزمة من التسهيلات للصقارين، تشمل خدمات النقل والسكن وتوثيق البيع، إلى جانب بث المزاد عبر القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي؛ دعما لهذه الهواية الأصيلة وتنميتها اقتصاديا واجتماعيا.

ويعد المزاد وجهة رئيسة لصقور الطرح المحلي، يرسخ الهوية الثقافية للمملكة، وينقل خبرات الصقارة إلى الأجيال الجديدة، ويحقق رافدا اقتصاديا لمئات الطواريح المشاركين فيه.