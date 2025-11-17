شكرا لقرائتكم خبر مذكرة تفاهم لتعزيز حضور التراث الوطني في الرحلات البحرية السياحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت هيئة التراث، مذكرة تفاهم مع كروز السعودية - إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة -؛ بهدف دعم التعاون بين الجانبين في مجالات إبراز مواقع وعناصر التراث الثقافي السعودي ضمن مسارات الرحلات البحرية السياحية، وإدخال التصاميم والمكونات التراثية في مرافق السفن والموانئ، بما يعزز من مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية ذات طابع ثقافي أصيل.

ومثل هيئة التراث في توقيع المذكرة الرئيس التنفيذي الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، فيما مثل كروز السعودية الرئيس التنفيذي لارس كلاسن، وذلك على هامش بنان الذي انطلق برعاية وزير الثقافة في العاصمة الرياض.

وتتضمن مجالات التعاون إدراج مواقع التراث الثقافي الجاهزة ضمن مسارات الرحلات البحرية السياحية، وتفعيل عناصر التراث الثقافي غير المادي على متن «أرويا كروز»، إلى جانب إقامة معارض مصغرة للتعريف بالثقافة السعودية، كما تنص المذكرة على توفير مواد مرئية ومنشورات تعريفية عن مواقع التراث الثقافي، وتنظيم برامج استكشافية وزيارات غوص لمواقع التراث المغمور بالمياه وفق الضوابط المعتمدة.

وتشمل المذكرة تعاون الطرفين في دمج التصاميم التراثية في مرافق الرحلات البحرية السياحية ومحطات الركاب والسفن، إلى جانب تسمية الرحلات البحرية بأسماء مستوحاة من التراث الوطني بما يتناسب مع كل موسم، فضلا عن استخدام المباني والمواقع التراثية الجاهزة في تنظيم فعاليات مخصصة لاستقبال ضيوف الرحلات البحرية الخاصة بالسفن.

وتعد هيئة التراث الجهة الوطنية المعنية بتنظيم القطاع التراثي بالمملكة وتطويره والعناية بمكوناته المادية وغير، وتسعى من خلال مبادراتها إلى إبراز الهوية الثقافية الوطنية وتعزيز حضورها محليا ودوليا، فيما تعد كروز السعودية قناة إستراتيجية بين البر والبحر ومزودا موثوقا للبنى التحتية والخدمات السياحية المتكاملة، وتعمل على تطوير وتشغيل الموانئ وتنظيم الرحلات البحرية بما يسهم في تحويل سواحل المملكة إلى وجهة عالمية رائدة في قطاع الرحلات البحرية.