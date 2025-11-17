شكرا لقرائتكم خبر منصة «نت زيرو» تحصد المركز الأول في فئة التكنولوجيا الخضراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت المملكة إنجازا جديدا على الساحة الدولية بعد حصول منصة «نت زيرو» - أحد مخرجات برنامج سدرة التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة - على المركز الأول في فئة التكنولوجيا الخضراء ضمن جوائز قمة G20 Startup20 لعام 2025، التي استضافتها جنوب أفريقيا.

وأكد الشريك المؤسس لمنصة نت زيرو الدكتور محمد الشيخ، أن هذا التتويج يعكس قوة الحراك السعودي في مجال الابتكار البيئي، وقدرة الكفاءات الوطنية على تقديم حلول رقمية متقدمة تستند إلى المعرفة والخبرة، وتنسجم مع توجهات المملكة في تعزيز مسارات التنمية المستدامة، عادا هذا الإنجاز ثمرة عملٍ منهجي شارك فيه فريق متخصص طور أدوات رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد أثر التشجير وتحسين كفاءته، وتمكين المؤسسات من إدارة بياناتها البيئية وفق أساليب علمية دقيقة.

ويجسد هذا الفوز المكانة المتقدمة التي وصلت إليها المملكة في تطوير التقنيات البيئية الحديثة، ولا سيما الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة مشاريع التشجير وتوثيق أثرها البيئي وتحسين استدامتها.