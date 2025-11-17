شكرا لقرائتكم خبر العلا تنظم ندوة دولية حول التراث التجديدي لبناء مستقبل مستدام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالتعاون مع اللجنة الوطنية السعودية للمجلس الدولي للآثار والمواقع (الآيكوموس السعودي)، ندوة دولية في العلا بعنوان «التراث التجديدي.. منظور شامل نحو مستقبل مستدام».

وتأتي هذه الخطوة النوعية ضمن رؤية تتبناها الهيئة لمستقبل أكثر توازنا بين الأصالة والتنمية الشاملة المستدامة، تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وجمعت الندوة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين لمناقشة دور التراث كعنصر فاعل في التنمية الشاملة المستدامة، مع تسليط الضوء على مفهوم التراث التجديدي الذي يربط بين الثقافة والبيئة الطبيعية والابتكار، إضافة إلى نخبة من الخبراء من المملكة والعالم في مجالات التراث، والاستدامة، والابتكار، لمناقشة دور التراث كمحرك فعال للتنمية الاقتصادية والمجتمعية والبيئية.

وسلطت الضوء على مفهوم «التراث التجديدي» كإطار عمل متكامل يربط بين الثقافة، والطبيعة، والتقنية، لتحقيق التوازن والاستدامة، واستعرضت دراسة حالة عن الاتجاهات العالمية مع التركيز على العلا، مؤكدة أهمية البحث والتعاون المؤسسي لدعم جهود الاستدامة.

وشكلت هذه الندوة الدولية منصة رئيسية لاستعراض ومناقشة نماذج عالمية وتجارب رائدة في دمج التراث مع التقنيات الحديثة، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي والواقعَين الافتراضي والمعزز، التي جرى عرضها في ركن مصاحب قدم تجارب تقنية غامرة حول التراث الرقمي.

واستعرضت الجلسات رؤى ومقترحات لتعميق التعاون البحثي والمؤسسي العالمي في مجالات التراث والتنمية المستدامة، وخلصت إلى عددٍ من التوصيات التي تدعو إلى تعزيز «التراث التجديدي» كركيزة أساسية ضمن خطط التنمية الشاملة المستدامة، داعية إلى ترسيخ مكانة العلا كوجهة عالمية للبحث والتعاون في مجالات الحفاظ على الإرث الثقافي والبيئة الطبيعية ودمجها مع تقنيات المستقبل.

واختتمت الندوة أعمالها بالتأكيد على ضرورة تبني نهجٍ تجديدي في إدارة وصون التراث الثقافي بالعلا، مع الحفاظ على التوازن.

وتأتي هذه النتائج المتميزة انسجاما مع رؤية العلا المتماشية مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الثقافة والتراث ركيزتين أساسيتين لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارا.