هيئة الأدب والنشر والترجمة تختتم مشاركة المملكة في معرض الشارقة للكتاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت هيئة الأدب والنشر والترجمة مشاركة السعودية في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، الذي أقيم في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 5 إلى 16 نوفمبر الحالي، وسط تفاعل لافت من الزوار وإشادة واسعة بالمحتوى الثقافي والأدبي الذي قدمه الجناح السعودي.

وجسدت المشاركة حضورا ثقافيا متميزا عكس حيوية المشهد الأدبي والمعرفي في المملكة، من خلال برنامج ثقافي متنوع نظمته الهيئة على مدى أيام المعرض، تضمن ندوات وجلسات حوارية وأمسيات شعرية بمشاركة نخبة من الأدباء والمفكرين السعوديين، الذين استعرضوا تجاربهم وأسهموا في إبراز تطور الحركة الأدبية السعودية وتنوعها الإبداعي.