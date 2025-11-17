شكرا لقرائتكم خبر أمانة جازان تعزز البنية السياحية بالمنطقة بمشروعين نوعيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت أمانة منطقة جازان في منتدى (TOURISE) العالمي عبر طرح مشروعين نوعيين ضمن حزمة المشروعات الاستثمارية المقدمة في المنتدى، التي بلغ إجمالي قيمتها (1.5) مليار ريال؛ في خطوة تهدف إلى تعزيز المقومات السياحية، ورفع جودة الحياة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويأتي المشروع الأول «زان» وجهة سياحية متكاملة على الواجهة البحرية بمدينة جيزان، ويتميز بتصميمه العصري وموقعه الفريد، وتتنوع مكوناته بين الاستخدامات السكنية والتجارية والترفيهية، ويقام على مساحة 300 ألف م2؛ ويهدف إلى تحويل الواجهة البحرية إلى نقطة جذب سياحية متكاملة.

أما المشروع الثاني «مدينة جازان المائية»، فيعد من أكبر المشاريع الترفيهية البحرية على مستوى المملكة، ويقام على مساحة 113 ألف م2، ويتضمن مجموعة من المرافق الترفيهية المتنوعة، تشمل الألعاب المائية، ومتحفا بحريا، ومرافق مساندة، بما يوفر تجربة ترفيهية نوعية لسكان وزوار المنطقة.

وتأتي هذه المشاريع ضمن جهود الأمانة في دعم التنمية السياحية المستدامة، واستثمار المزايا الطبيعية التي تتمتع بها جازان لتكون وجهة سياحية منافسة على مدى العام.