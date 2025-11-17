شكرا لقرائتكم خبر حدائق الملك عبدالله تشارك في «سيتي سكيب» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك حدائق الملك عبدالله العالمية (كاقا) التابعة لأمانة منطقة الرياض، في معرض سيتي سكيب العالمي 2025 عبر جناح مخصص يقدم ملامح وإمكانات المشروع بوصفه أحد أهم المعالم البيئية في العاصمة.

وتطرح «كاقا» أمام زوار المعرض تصورا واضحا لمكونات المشروع الممتد على نطاق واسع يشمل حدائق متنوعة، ومرافق للاستكشاف البيئي، ومباني متخصصة تعزز المعرفة والتفاعل مع الطبيعة، إضافة إلى مسارات حركة ومناطق عرض تبرز تفاصيل المشروع بدقة، ويتيح الجناح التعرف على فكرة التصميم المعماري الذي يجمع بين الحلول البيئية والابتكار العمراني، في سياق يدعم توجه الرياض نحو رفع جودة الحياة وتنويع الخيارات الترفيهية والمعرفية للسكان والزوار.

وتعرض «كاقا» خلال المشاركة نموذجا يوضح آليات التشغيل، وفرص التكامل مع القطاعات المهتمة بالاستثمار البيئي والسياحي، إلى جانب محتوى بصري يعرض مراحل التنفيذ وأساليب توظيف العناصر الخضراء في تشكيل تجربة حضرية مريحة تجمع بين المشي والاكتشاف والتعلم.

ويعمل فريق المشروع على فتح قنوات تواصل مع المطورين والمهتمين بالوجهات الكبرى؛ بهدف توسيع الشراكات وإبراز القيمة التنموية التي يقدمها المشروع للمدينة.

وتجسد هذه المشاركة رؤية أمانة منطقة الرياض نحو بناء مدينة مزدهرة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة، وتدعم رسالتها في تعزيز التنمية الحضرية وتوفير مساحات خضراء عالية الجودة، ضمن توجه شامل يسهم في تشكيل مجتمع نابض بالحياة يتفاعل مع مرافقه العامة بثقافة حضرية متقدمة.