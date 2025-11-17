شكرا لقرائتكم خبر أمانة الرياض شريك المدينة المستضيفة في «سيتي سكيب» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك أمانة منطقة الرياض في فعاليات معرض «سيتي سكيب 2025» شريك المدينة المستضيفة وتستعرض مشروع حدائق الملك عبدالله في جناحها المشترك مع شركة الرياض القابضة في القاعة الثانية من المعرض، وذلك خلال الفترة من (17 إلى 20) نوفمبر في «مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات – ملهم»، بحضور جهات محلية ودولية معنية بالتنمية الحضرية وتطوير المدن.

ويعد معرض سيتي سكيب الرياض معرضا سنويا بارزا يجمع المستثمرين والمطورين والمخططين الحضريين والجهات الحكومية المحلية والدولية، ضمن إطار تطوير القطاع العقاري والمجتمعات العمرانية في المملكة.

وسيشهد اليوم الثالث من المعرض بتاريخ 19 نوفمبر عرضا متخصصا يقدمه الوكيل المساعد للمشاريع النوعية المهندس محمد الوابلي، إضافة إلى جلسة حوارية ضمن برنامج الجلسات الحوارية التي تستعرض التحولات العمرانية ومشاريع الاستدامة في العاصمة.

وتعمل أمانة منطقة الرياض على دعم مشاركاتها في الفعاليات الدولية؛ بهدف تعزيز حضور المدينة في منصات التطوير الحضري، وفتح آفاق تبادل الخبرات مع الشركاء، بما ينسجم مع أهدافها في الارتقاء بالرياض عبر التنمية الحضرية المستدامة وتوفير خدمات عالية الجودة، انسجاما مع رؤية المملكة 2030.