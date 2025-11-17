شكرا لقرائتكم خبر «ترميم للتنمية» تشارك في «سيتي سكيب» لتعزيز شراكات التنمية والاستدامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك جمعية ترميم للتنمية للعام الثالث على التوالي في معرض Cityscape Global 2025، أحد أكبر المعارض العقارية في العالم، والذي تستضيفه مدينة الرياض خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2025م في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، وذلك استمرارا لدورها الريادي في تطوير بيئات سكنية آمنة ومستدامة للأسر الأشد احتياجا.

وتأتي مشاركة الجمعية هذا العام امتدادا لمسيرتها في بناء منظومة قوية من الشراكات التنموية التي تسهم في الارتقاء بجودة الحياة، وإحداث أثر اجتماعي مستدام، والمساهمة في تحويل البيوت المتواضعة إلى مساكن نابضة بالأمان والاستقرار.

وقال الرئيس التنفيذي لجمعية ترميم للتنمية، الدكتور عبدالله آل دربة «مشاركتنا في سيتي سكيب العالمي ليست مجرد حضور في حدث عقاري دولي، بل هي منصة نعرف من خلالها برسالة ترميم وأثرها الاجتماعي، ونبرز تجاربنا في تمكين الأسر عبر تحسين المساكن وتطوير البيئات السكنية. نحن نؤمن بأن صناعة التنمية تبدأ من شراكات واعية تعيد للمنازل روحها، وللأسر استقرارها، وللمجتمع توازنه. ووجودنا للعام الثالث على التوالي يعكس الثقة التي نعتز بها، والدور الذي نتطلع إلى تعزيزه في تحقيق مستهدفات جودة الحياة ضمن رؤية المملكة 2030».