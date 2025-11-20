شكرا لقرائتكم خبر «ڤايبز العلا» تفتح التسجيل لحضور لقاء يجمع رواد الأعمال ودفعات مسرعة الأعمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فتحت «ڤايبز العلا» ممثلة في مسرعة رواد الأعمال، التسجيل لحضور لقاء يجمع رواد الأعمال وجميع دفعات مسرعة الأعمال من مختلف القطاعات؛ بهدف تعزيز التواصل المهني، وتبادل الخبرات، وبحث فرص التعاون والشراكات المستقبلية ضمن منظومة ريادة الأعمال.
ويمكن للجميع التسجيل لحضور اللقاء، المقرر إقامته غدا من الساعة (2:00 إلى 4:00 مساء) في مقر ڤايبز العلا، عبر الرابط التالي:
https://forms.gle/bn4KEaVY7UprT645A
وتعد «ڤايبز العلا» أحد المراكز الريادية التي أنشأتها الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ويهدف إلى تمكين قطاع ريادة الأعمال عبر تقديم الاستشارات، والبرامج التدريبية، والخدمات المتخصصة، إضافة إلى توفير مساحات عمل مشتركة، بما يسهم في دعم نمو المشاريع وضمان استدامتها من خلال الربط بشبكات ريادية على مستوى المملكة.
