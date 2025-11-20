شكرا لقرائتكم خبر انطلاق مؤتمر ومعرض Connected World KSA في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أعمال مؤتمر ومعرض Connected World KSA 2025 في الرياض، بمشاركة قادة مشغلي البنية التحتية الرقمية، والناقلين الدوليين، وروّاد الابتكار في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي من مختلف أنحاء العالم، ليشكل أحد أبرز التجمعات المتخصصة في قطاع الاتصال المتقدم.

وألقى وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات والبنية التحتية المهندس عبدالرحمن المفدى، كلمة أكد فيها جاهزية البنية الرقمية في المملكة، ودعم الابتكار في التقنيات المتقدمة، وتعزيز التكامل مع المنظومات العالمية في ظل النمو المتسارع لاقتصاد البيانات والذكاء الاصطناعي.

ويقدم المؤتمر على مدى يومين برنامجا من الجلسات التي تبحث التطورات الحديثة في البنية التحتية الرقمية وشبكات الاتصال، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مسار متخصص في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ويحتضن معرضا دوليا يعرض أحدث حلول الربط والتقنيات الداعمة لنمو الاقتصاد الرقمي.

ويشارك في الحدث أكثر من 150 جهة محلية ودولية، إلى جانب 50 شركة ناشئة تستعرض حلولا مبتكرة في مجالات الاتصال والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، مما يجعل المؤتمر منصة فاعلة لاستشراف مستقبل شبكات الاتصال المتقدمة ودفع التحول نحو اقتصاد رقمي عالمي متطور.

ويعزز المؤتمر فرص التعاون الدولي وتبادل الخبرات عبر حلول مبتكرة تسهم في تطوير قطاع الاتصال ورفع جاهزية البنية التحتية الرقمية للمرحلة المقبلة.