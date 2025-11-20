شكرا لقرائتكم خبر انطلاق مهرجان «الديودراما» المسرحي في دورته الأولى بالطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، انطلقت فعاليات مهرجان الديودراما المسرحي في دورته الأولى لعام 2025، الذي يحتفي بالثنائية الفنية.

وتأتي الفعاليات بتنظيم من جمعية المسرح والفنون الأدائية بمقر جمعية الثقافة والفنون بالطائف، حيث شهد الافتتاح حضورا جماهيريا كبيرا من محبي الفن والمسرح.

وبدأ حفل الافتتاح بمقطع مرئي عن أنشطة جمعية المسرح والفنون الأدائية، تلاه كلمة رئيس اللجنة العليا للمهرجان والرئيس التنفيذي للجمعية خالد الباز، الذي رحب بالأميرة هيفاء بنت عبدالمحسن، مديرة التطوير والشراكات، وبرئيس هيئة المسرح والفنون الأدائية محمد حسن علوان، مشيدا بدعمهما لتحقيق الاستدامة وتطوير المسرح تحت مظلة وزارة الثقافة.

وأكد الباز خلال حديثه على نمو الثقافة كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن برنامج المهرجان غني بالندوات الفكرية والجلسات الثقافية والمسرحيات وورش العمل، مشيدا بدور المسرح السعودي في تنمية العقول وتطوير الخيال، موضحا أن خشبة المسرح تتحول إلى فضاء للإبداع، حيث يصبح كل صوت لحنا وكل حركة رقصة.

وقدم بعدها مشهد ديو واحد، تلاه كلمة مدير المهرجان ومدير جمعية الثقافة والفنون، فيصل الخديدي، الذي تحدث عن تاريخ المسرح السعودي بالطائف، مشيدا بالحضور المميز وتضافر الجهات الثقافية، مما جعل المهرجان منصة مهمة لصنع لحظات فنية مميزة وتكريم الفرق المشاركة.

واختتم الحفل بمقطع مرئي للفرق المشاركة وجوائز المهرجان؛ لتبدأ بعدها مسرحية «ضوء» كأول العروض المسرحية.