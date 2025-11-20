شكرا لقرائتكم خبر جناح الباعة الجائلين يحضر للمرة الأولى في «سيتي سكيب» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشهد معرض «سيتي سكيب» 2025 مشاركة أولى لجناح الباعة الجائلين، الذي يأتي ضمن جناح مستقل يبرز الهوية المتكاملة للقطاع، ويعكس التحولات التي تقودها مبادرة «تمكين» في تطوير المهنة ورفع مستوى الحوكمة.

وتشارك أمانة حائل وأمانة حفر الباطن وأمانة نجران وأمانة المنطقة الشرقية في عرض نماذج ميدانية تجسد واقع التطوير وأساليب العمل الحديثة.

ويستعرض الجناح عربات ذكية وبرامج تشغيلية مطورة، إلى جانب عروض تفاعلية توضح انتقال المهنة من أساليبها التقليدية إلى نموذج تشغيلي أكثر استدامة، مع إبراز عدد من قصص النجاح لشباب وشابات استفادوا من برامج التمكين.

وأشادت الأميرة نجود بنت هذلول بن عبدالعزيز المشرف العام على ملف دعم وتمكين وتطوير الباعة الجائلين بوزارة البلديات والإسكان، بالدعم الكبير الذي تحظى به المبادرة، مما أسهم في تعزيز جودة الحياة وتمكين المواطنين اقتصاديا، موضحة أن المشروع حقق تطورا ملحوظا أسهم في تسريع وتيرة التنظيم ورفع مستوى الحوكمة وتحسين بيئة العمل.

وأكدت أن تخصيص جناح للباعة الجائلين للمرة الأولى في معرض «سيتي سكيب» يعد خطوة مهمة لإبراز الجهود المبذولة ضمن مبادرة «تمكين»، والتعريف بالبرامج الهادفة إلى تطوير القطاع وتنظيمه، مثمنة ما قدمته الأمانات المشاركة، ومعربة عن شكرها لفريق العمل على الجهود التي أسهمت في إنجاح هذه المشاركة النوعية.